Холанд дал автограф судье после матча с Манчестер Сити

07 апреля 2021

Эрлинг Холанд, getty images

Рефери на память попросил норвежца расписаться.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити дома одолел дортмундскую Боруссию со счетом 2:1.

После поединка боковой судья попросил форварда "шмелей" Эрлинга Холанда оставить свой автограф. Норвежец с охотно откликнулся на просьбу.

В это матче Холанд не сумел отличиться голом. Однако всего в Лиге чемпионов на его счету аж 10 голов в 7 матчах турнира.

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