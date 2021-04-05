День в истории: как Станкович забил один из самых невероятных голов в истории Лиги чемпионов

Вспоминаем легендарный удар серба, который случился ровно 10 лет назад.

5 апреля 2011 года Деян Станкович запомнил на всю жизнь. Именно в этот день серб отличился уже на 26-й секунде матча Интер — Шальке в ворота парня по имени Мануэль Нойер.

Это был первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Деян поразил ворота "горняков" ударом с лета из центрального круга! Случилось это после сильного выноса Мануэлем Нойером мяча головой. Давайте смотреть.

10 years ago today: one of the greatest Champions League volleys of all time 🔥



(🎥 via @UEFAcom_it) pic.twitter.com/VD4LwCLbZs — B/R Football (@brfootball) April 5, 2021

Этот гол по праву вошел в список лучших ударов за всю историю турнира. Доказательство величия этого гола — тот факт, что о нем продолжают говорить из года в года.

"После того, как я забил с центра поля, все спрашивали: "Ты что, сошел с ума? Как тебе вообще пришла идея ударить оттуда?". Я отвечал, что иногда ты даже не думаешь. Просто делаешь что-то, удивляя порой самого себя".

Станкович будет помнить тот день не только из-за своего гола, но и из-за горечи поражения, ведь Шальке умудрился ответить на такой гол Деяна пятью своими! 2:5 в итоге и 2:1 победа немцев дома.

Интер вылетел из турнира, а Шальке в полуфинале "напоролся" на Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона и был бит с общим счетом 1:6. А манкунианцы в финале уступили великой Барселоне Гвардиолы — 1:3.