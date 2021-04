День в истории: как Станкович забил один из самых невероятных голов в истории Лиги чемпионов

5 апреля 2011 года Деян Станкович запомнил на всю жизнь. Именно в этот день серб отличился уже на 26-й секунде матча Интер — Шальке в ворота парня по имени Мануэль Нойер.

Это был первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Деян поразил ворота "горняков" ударом с лета из центрального круга! Случилось это после сильного выноса Мануэлем Нойером мяча головой. Давайте смотреть.

10 years ago today: one of the greatest Champions League volleys of all time 🔥



(🎥 via @UEFAcom_it) pic.twitter.com/VD4LwCLbZs