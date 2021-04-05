Ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов, и встречи давних знакомых: превью к четвертьфиналу Лиги чемпионов

Football.ua традиционно прикидывает шансы каждой из команд на проход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона.

Главный еврокубок выходит на финишную прямую. В восьмерке лучших оказались как неожиданные участники, вроде Порту, так и настоящие мастодонты, которых ожидает тернистый путь к "ушастому" трофею.

Давайте традиционно прикинем шансы каждой из команд на проход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона.

Реал Мадрид – Ливерпуль

Первое, что приходит на ум при упоминании этой пары – это, безусловно, киевский финал Лиги чемпионов, в котором "сливочным" удалось добыть победу над "красными" со счетом 3:1.

О истории встреч этих соперников, как и противостояния Баварии и ПСЖ, мы поговорим подробнее в отдельных материалах, а здесь попытаемся сосредоточится на сухой статистике.

Королевский клуб, на предыдущей стадии выбивший из турнира крепкую Аталанту, является небольшим фаворитом этого противостояния. На проход в следующую стадию букмекеры отдают чуть большее предпочтение именно подопечным Зинедина Зидана. Однако оправданно ли?

Этот сезон у Ливерпуля откровенно не задался, под вопросом место в зоне ЛЧ в чемпионате, посему победа в главном еврокубке может компенсировать все страдания поклонников мерсисайдцев. Реал же по-прежнему в игре на двух фронтах, дыша в спину Атлетико и Барселоне в Ла Лиге, а также спокойно пройдя бергамасков в чемпионской лиге, за что надо отдать должное Зидану, придумавшему успешный план по нейтрализации сильных сторон соперника. Предстоящая дуэль будет невероятно интересной не только в игровом, но и в тактическом плане – что придумают оба наставника под конкретного оппонента.

Немаловажным фактором является и календарь, а также форма участников сей пары после международной паузы.

Как минимум перед первой встрече Реал ждет "разгрузочная" игра с Эйбаром, в то время как "красные" сразятся с Арсеналом, а аккурат к ответному матчу будут рубится с Астон Виллой. Королевский клуб, к слову, также ожидает поединок топ-уровня перед ответным визитом к Ливерпулю – само "Эль-Класико", так что он наверняка сделает определенную ставку на первый матч.

За всю историю участий в четвертьфинале ЛЧ мадридцы трижды сталкивались на этой стадии с англичанами, и трижды уверенно шагали дальше. В сезонах – 1999/00 и 2002/03 жертвой становился Манчестер Юнайтед, а в кампании 2010/11 был повержен Тоттенхэм.

Для мерсисайдцев это будет первая встреча с представителем Испании в 1/4 финала.

Грядущие поединки станут пятым пересечением этих команд в Лиге чемпионов. По результатам абсолютное равенство – по 3 победы у каждого из оппонентов, разница мячей – 7:7.

Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд

Противостояние, в котором имя фаворита стало известно сразу же после окончания жеребьевки, однако не все так просто. У Дортмунда также имеются несколько козырей в рукаве, главный из которых перебрался в столицу Рура из Зальцбурга прошлой зимой.

В рамках главного еврокубка Сити и Боруссия пересекались всего раз – на групповом этапе сезона-2012/13. То был период, когда "горожане" даже не могли выйти из группы, а в той кампании и вовсе заняли последнее место, пропустив вперед даже Аякс. В Манчестере раздираемая внутренними распрями команда Роберто Манчини сумела уйти от поражения благодаря голу с пенальти Марио Балотелли, а вот на Сигнал Идуна Парк потерпела минимальное поражение от смешанного состава "шмелей". Победное взятие ворот оказалось на счету Юлиана Шибера, кто-то вообще помнит такого форварда кроме поклонников Боруссии?

Очевидно, что проводить какие-то параллели с той очной ставкой – задача неблагодарная и бессмысленная. Достаточно сказать, что с тех пор в составах обоих коллективов остались лишь Серхио Агуэро, Марко Ройс, Лукаш Пищек, Матс Хуммельс, Марсель Шмельцер, а Илкай Гюндоган на тот момент находился по ту сторону баррикад.

Если отбросить исторические детали, вроде того, что Бернарду Силва приложил ногу к вылету дортмундцев от Монако в 2017 году, а Джейдон Санчо в свое время успел попылить за молодежку "горожан", то мы имеем следующее.

Во-первых, ужасно нестабильная форма Боруссии в этом сезоне. Увольнение Люсьена Фавра не стало панацеей от всех проблем, однако у его сменщика Эдина Терзича есть невероятно важная черта, которая отсутствовала у его предшественника – умение выжимать максимум из имеющегося состава. При седовласом швейцарце Дортмунд дважды кряду вылетал уже на первой стадии плей-офф, а последний четвертьфинал был ещё при Томасе Тухеле четыре года назад.

Во-вторых, возвращение в строй Марко Ройса и Рафаэля Геррейру. Не исключено и появление Санчо в ответной встрече.

В-третьих, сумасшедшая форма Эрлинга Холанда, самолично уничтожившего Севилью на предыдущей стадии.

Почему мы так акцентируем внимание конкретно на "шмелях"? Да просто потому, что в очередной раз обсуждать сильные стороны Манчестер Сити не имеет смысла – это команда без слабых мест, и сильнейший клуб мира прямо сейчас. Если Хосеп Гвардиола не совершит несколько новых тактических "изысков", а также если не будет недооценки соперника – быть "горожанам" во втором в истории полуфинале Лиги чемпионов.

Бавария – ПСЖ

Вывеска минувшего финала Лиги чемпионов, о перипетиях которого вы и сами все знаете.

На момент жеребьевки расклад сил не был принципиально иным в сравнении с лиссабонской битвой в августе – Бавария легкий фаворит, но парижане могут неприятно удивить команду Ханси Флика. Однако в дело вмешался международный перерыв, по итогам которого в матче с Андоррой сломался Роберт Левандовски, тем самым заметно сместив вектор фаворитизма в пользу подопечных Маурисио Почеттино.

Вот и поглядим, сколь сильна и устрашающа Бавария без своей главной звезды, а также сумеет ли она успешно остановить Мбаппе, Неймара и компанию. Запаса прочности и класса вполне может хватить и без польского бомбардира.

Парижане лишь в седьмой раз в своей истории сумели пробиться в четвертьфинал главного еврокубка, доселе только в двух случаях оформив проход в полуфинал.

Помимо наличия Кингсли Комана в составе "роттен", на другой чаше весов находится Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который наверняка появится на поле вместо основной "девятки" Баварии, тем самым схлестнувшись со своим прошлым работодателем лицом к лицу.

Порту – Челси

Порту уже давно превратился в довольно опытного соперника на уровне чемпионской лиги, стабильно играя в плей-офф. За последние годы "трипейруш" в третий раз сыграют на данной стадии главного еврокубка, а также во второй раз противник пребудет с Туманного Альбиона.

Тем не менее симпатичной команде Сержиу Консейсау мало что светит в противостоянии с Челси. Лондонцы под руководством Томаса Тухеля упорно штампуют уверенные сухие победы, на предыдущей стадии уверенно освежевав мадридский Атлетико Диего Симеоне.

Если не брать в расчет поединки в начале века, то самая свежая встреча этих коллективов датирована 2015-ым годом. На групповом этапе, где также оказались киевское Динамо и Маккаби, "синие" и "драконы" обменялись домашними победами – 2:1 на Драгау, 2:0 на Стэмфорд Бридж.

Не добавляет оптимизма поклонникам португальского клуба и блестящая статистика Челси с командами из этой страны – 10 побед, 1 ничья и только два поражения.