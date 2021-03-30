Оба матча 1/4 финала ЛЧ между Челси и Порту пройдут в Испании

30 марта 2021

Стадион Рамон Санчес Писхуан, Getty Images

Оба матча пройдут на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Оба четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов между лондонским Челси и Порту пройдут на нейтральном поле, сообщает официальный сайт "драконов".

Такое решение было принято из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией коронавируса.

Обе встречи 1/4 финала турнира пройдут в Испании на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Первая игра состоится 7-го апреля, а вторая 13-го.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует допустить не менее 9 тысяч болельщиков на финал Лиги чемпионов.

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Источник: ФК Порту

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