Оба матча 1/4 финала ЛЧ между Челси и Порту пройдут в Испании

Оба четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов между лондонским Челси и Порту пройдут на нейтральном поле, сообщает официальный сайт "драконов".
Такое решение было принято из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией коронавируса.
Обе встречи 1/4 финала турнира пройдут в Испании на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Первая игра состоится 7-го апреля, а вторая 13-го.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует допустить не менее 9 тысяч болельщиков на финал Лиги чемпионов.
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