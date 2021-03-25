Чеферин: Идея реформы ЛЧ великолепна, а кто ее критикует, не понимают сути

Александер Чеферин рассказал о скорой реформе в самом престижном еврокубковом турнире.

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своими мыслями относительно будущей реформы Лиги чемпионов, которая планируется на 2024 год.

"Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника.

Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или же не понимают сути реформы", — приводит слова Чеферина пресс-служба Шахтера.

Ранее Чеферин признался, что ему нравится, как прогрессирует донецкий Шахтер.

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