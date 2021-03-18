Тухель: Команда ощущает особую связь во время игры

18 марта 2021

Томас Тухель и футболисты Челси, getty images

Наставник лондонского клуба высказался о своих подопечных после победы в еврокубковой встрече.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал победу над Атлетико и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы чувствуем, что заслужили победу. Это самое важное. Самое главное, что мы можем дать ребятам обратную связь и рассказать, что они сделали с точки зрения качества и интенсивности.

Главное – чувствовать это, ведь тогда никому не нужно тебя ни в чем убеждать. Это нужно просто чувствовать.

Команда ощущает особую связь во время игры, а выступления и результаты, подобные этому, дают определенное преимущество и делают команду более сплоченной. Это помогает достигать особенных вещей. Этого можно добиться только через результаты и опыт.

Почти уверен, что никто не хочет играть против нас. Впереди нас ждет суперсложный вызов, потому что мы уже оказались в числе восьми лучших команд. Это большой шаг, но бояться не стоит. Мы возьмем то, что нам полагается, и подготовимся наилучшим образом", – цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые в истории примут участие четыре тренера из одной страны.

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