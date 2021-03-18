Тухель: Мы наслаждались битвой, а парни все делали как надо

Коуч "пенсионеров" оценил игру против Атлетико.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал победу над мадридским Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

"Мы продемонстрировали очень хорошее выступление. Ребята приложили невероятные усилия, даже те, кто сидели на трибунах. Ощущалось, что мы очень хотим выйти в 1/4 финала.

Атлетико пыталось высоко прессинговать в первом тайме, но забывало про полузащиту. Там у них образовалось пространство, которое мы смогли использовать. Во втором тайме были минуты, когда нам было тяжело, но мы были готовы сделать все необходимое для победы".

Стали известны все четвертьфиналисты ЛЧ

"Знали что если не сможем найти решения в атаке, то будем готовы сделать опор на нашу физику. Мы наслаждались битвой. Парни все делали как надо, мы жаждали пройти дальше.

Четвертьфинал означает, что осталось всего четыре матча до финала – это большой шаг, и впечатления отличные", — цитирует Тухеля УЕФА.

Видео голов и обзор матча Челси — Атлетико можно смотреть на Football.ua.

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