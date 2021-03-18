Объявлены претенденты на звание автора гола недели в Лиге чемпионов

18 марта 2021

Кевин де Брюйне, getty images

В данной номинации поборются четыре футболиста.

Официальный Instagram Лиги чемпионов объявил претендентов на звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание претендует гол "слабой" ногой из-за штрафной Кевина де Брюйне (Манчестер Сити) в ворота Боруссии М, точный удар со штрафного форварда Аталанты Луиса Муриэля в концовке матча с Реалом, взятие ворот Мохамедом Салахом (Ливерпуль) после обыгрыша защитников в поединке с РБ Лейпциг и гол Лионеля Месси (Барселона) дальним ударом в ворота ПСЖ.

Ранее стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Бавария — Лацио, Getty Images 18 марта 2021 Бавария в рекордный 19-й раз прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Эдуард Соболь, ФК Брюгге 18 марта 2021 Брюгге выкупил Соболя у Шахтера
Аркадиуш Милик, getty images 18 марта 2021 В сферу интересов Ювентуса попало три футболиста Серии А
Трофей Лиги чемпионов УЕФА, Getty Images 18 марта 2021 Кто победит в Лиге чемпионов-2020/21?
Матч Манчестер Юнайтед - Милан, getty images 18 марта 2021 Милан — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Лиги Европы
Динамо Киев — Вильярреал, фото ФК Динамо Киев 18 марта 2021 Совершит ли Динамо Киев камбэк в игре против Вильярреала?
Рома — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 18 марта 2021 Совершит ли Шахтер камбэк в игре против Ромы?
Йосуа Киммих, getty images 18 марта 2021 Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Заседание ПФЛ, ПФЛ 18 марта 2021 Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги
Getty Images 18 марта 2021 Что не так с Ювентусом: как желание понравиться мешает "Старой синьоре"
 
 Rambler's Top100