Объявлены претенденты на звание автора гола недели в Лиге чемпионов

В данной номинации поборются четыре футболиста.

Официальный Instagram Лиги чемпионов объявил претендентов на звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание претендует гол "слабой" ногой из-за штрафной Кевина де Брюйне (Манчестер Сити) в ворота Боруссии М, точный удар со штрафного форварда Аталанты Луиса Муриэля в концовке матча с Реалом, взятие ворот Мохамедом Салахом (Ливерпуль) после обыгрыша защитников в поединке с РБ Лейпциг и гол Лионеля Месси (Барселона) дальним ударом в ворота ПСЖ.

Ранее стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

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