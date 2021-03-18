Суарес не забивает в гостях в Лиге чемпионов 25 матчей кряду

18 марта 2021

Луис Суарес, getty images

В последний раз форвард поражал ворота соперника на выезде в 2015-м году.

Нападающий Атлетико Луис Суарес не отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

Форвард был заменен на 59-й минуте Анхелем Корреа.

По информации Opta Sports, серия уругвайца без голов на выезде в Лиге чемпионов уже достигла 25 матчей.

В последний раз Суарес забивал на чужом поле в 2015 году – тогда он играл за Барселону.

Ранее нападающий Атлетико Луис Суарес высказался о своих целях и амбициях.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Луис Суарес: 26 февраля 2021 Профессор, принимавший экзамен у Луиса Суареса, получил год тюрьмы
Луис Суарес (слева) и Диего Симеоне, Getty Images 23 февраля 2021 Симеоне — о Суаресе: Без сомнений, он вызывает страх у наших соперников
Луис Суарез, Getty Images 06 февраля 2021 Суарес — об языковом экзамене: Мне было необходимо итальянское гражданство не только для перехода в Ювентус
Луис Суарес, Getty Images 23 февраля 2021 Суарес — об уходе из Барселоны: Самое сложное — это когда есть семья, которая за шесть лет привыкла жить в одном месте
Луис Суарес празднует гол в ворота Сельты, Getty Images 09 февраля 2021 Суарес достиг отметки в 16 голов в новом клубе быстрее всех игроков Ла Лиги в XXI веке
Луис Суарес, Getty Images 16 февраля 2021 Суарес может в одностороннем порядке разорвать контракт с Атлетико до 30-го июня
Луис Суарес (слева) и Лионель Месси, Getty Images 23 февраля 2021 Суарес: Конечно, мне не хватает Лео
Луис Суарес (слева) и Диего Симеоне, Getty Images 18 февраля 2021 Суарес: С Симеоне понимаешь, что способен на большее
Атлетико — Сельта, Getty Images 08 февраля 2021 Факундо Феррейра спас Сельту в матче с Атлетико, Суарес оформил дубль
 
 Rambler's Top100