Суарес не забивает в гостях в Лиге чемпионов 25 матчей кряду

В последний раз форвард поражал ворота соперника на выезде в 2015-м году.

Нападающий Атлетико Луис Суарес не отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

Форвард был заменен на 59-й минуте Анхелем Корреа.

По информации Opta Sports, серия уругвайца без голов на выезде в Лиге чемпионов уже достигла 25 матчей.

В последний раз Суарес забивал на чужом поле в 2015 году – тогда он играл за Барселону.

Ранее нападающий Атлетико Луис Суарес высказался о своих целях и амбициях.

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