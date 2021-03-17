Сане: Все мы понимаем, что дуэль с Лацио еще не закончена

Хавбек мюнхенского клуба поделился своими мыслями о предстоящем матче в Лиге чемпионов.

Полузащитник мюнхенской Баварии Лерой Сане прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против римского Лацио.

"Победа в Лиге чемпионов — моя главная задача и большая мечта. Именно поэтому мне так важно хорошо сыграть в ответном матче и оставшейся части сезона.

Нужно быть хорошо готовым к любому матчу Лиги чемпионов и настроиться на него должным образом. Все мы понимаем, что дуэль с Лацио еще не закончена. Пусть мы выиграли первый матч 4:1, но путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане. Лацио очень силен, и если мы не отнесемся к этой игре серьезно, то может произойти непоправимое.

Попав в новую команду, прежде всего нужно ознакомиться с условиями работы, порядком тренировок и прочим. Мне было еще сложнее, ведь я растерял игровой ритм, поскольку долгое время был травмирован. Так что сперва важно было снова обрести игровые кондиции. Сейчас чувствую себя куда лучше, поскольку знаю всех ребят по отдельности и команду в целом. И это одна из причин того, почему в последнее время мои дела пошли в гору", — приводит слова Сане официальный сайт УЕФА.

Поединок Бавария — Лацио состоится завтра, 17 марта, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась уверенной победой немецкой команды со счетом 4:1.