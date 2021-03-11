Фернандеш — о Роналду: Он многое выиграл, но никто не может побеждать в одиночку

Хавбек "красных дьяволов" высказался о форварде Ювентуса.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился мыслями о критике своего партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета ил Лиги чемпионов.

"Криштиану – один из самых великих игроков в истории футбола. Его менталитет вдохновляет тех, кто занимается этим видом спорта.

Роналду многое выиграл, но никто не может побеждать в одиночку. Да, что его переход в Ювентус создал большие ожидания от Лиги чемпионов, но проигрывает не один футболист, а вся команда", – цитирует хавбека Football Italia со ссылкой на интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Роналду и Рэмcи летом могут покинуть Ювентус.

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