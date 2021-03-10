Сержиу Оливейра: Оформить дубль в Турине — это уникальные эмоции! Мы на седьмом небе от счастья!

Автор двух голов в ворота Ювентуса высказался о выходе Порту в 1/4 финала ЛЧ.

Несмотря на победу над Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Ювентус вылетел из текущего розыгрыша турнира в дополнительное время из-за правила выездного гола (1:2, 3:2).

Полузащитник португальского клуба Сержиу Оливейра, ставший главным героем встречи благодаря оформленному дублю в ворота "старой синьоры", поделился эмоциями от, можно сказать, сенсационного выхода своей команды в следующую стадию самого престижного клубного еврокубка.

"Два гола в Турине — это уникальные эмоции. Мы невероятно рады выходу в четвертьфинал. Очевидно, что мы заслужили этот результат. Думаю, это повод для гордости для клуба и всей нашей страны".

"Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но все время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья!"

"Это награда для всей команды. Мы заслужили ее за все, что сделали сегодня, и за все трудности, с которыми пришлось столкнуться по ходу сезона", — приводит слова Оливейры официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ювентус — Порту вы можете на Football.ua.