Боруссия Д установила клубный рекорд результативности

09 марта 2021

Боруссия Д, getty images

Немецкая команда радует забитыми голами уже долгий период времени.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проходит матч между дортмундской Боруссией и Севильей.

Немецкая команда смогла открыть счет усилиями Эрлинга Холанда еще в первой половине игры, благодаря чему отметилась интересным достижением.

Как сообщает Opta, данный матч стал 34-ым кряду для Боруссии Д, в котором она смогла забить. Такой показатель — новый клубный рекорд.

Поединок на Сигнал Идуна Парк стартовал в 22:00 по Киеву. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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