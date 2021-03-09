Боруссия Д установила клубный рекорд результативности

Немецкая команда радует забитыми голами уже долгий период времени.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проходит матч между дортмундской Боруссией и Севильей.

Немецкая команда смогла открыть счет усилиями Эрлинга Холанда еще в первой половине игры, благодаря чему отметилась интересным достижением.

Как сообщает Opta, данный матч стал 34-ым кряду для Боруссии Д, в котором она смогла забить. Такой показатель — новый клубный рекорд.