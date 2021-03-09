Неймар пропустит и ответную игру против Барселоны — заявление ПСЖ

Бразилец надеется помочь своей команде уже в следующем раунде, в случае вероятного прохода парижан.

Возможное присутствие на футбольном поле бразильского нападающего Неймара в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между французским ПСЖ и каталонской Барселоной было чуть ли не наиболее обсуждаемой темой в оставшиеся считанные часы до начала встречи.

Форвард даже провел полноценную тренировку вместе со своей командой в минувший уик-энд, однако тренерский штаб клуба принял окончательное решение поберечь его не только в кубковой игре против Бреста (0:3), но и грядущей встрече против испанского гранда.

На официальном сайте действующих чемпионов Франции были опубликованы сводки наиболее актуального на данный момент медицинского обследования футболистам, согласно которым можно сделать вывод, что Неймар не попадет в заявку на ответную игру против Барселоны, продолжив тем самым процесс восстановления после травмы.

Также, французский клуб анонсировал отсутствие в предстоящей встрече испанского защитника Хуана Берната по аналогичной бразильцу причине и итальянского нападающего Мойзе Кина, у которого ранее был обнаружен коронавирус COVID-19.

Кроме того, по личным причинам утреннюю тренировку вторника, 9 марта, был вынужден пропустить испанский голкипер Серхио Рико.

Напомним, что в первом поединке данной пары ПСЖ отпраздновал уверенную победу на поле стадиона Камп Ноу со счетом 4:1. Тот матч Неймар пропустил по той же самой причине.

Ответная игра на поле парижан запланирована на среду, 10 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.