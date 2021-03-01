Неймар пропустит ответный матч против Барселоны — СМИ

Бразильский вингер по-прежнему восстанавливается после травмы.

Неймар не успеет восстановиться к ответному поединку 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, утверждает GetFrencFootballNews.

Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции против Кана (1:0), который прошел в начале февраля, и пока что восстанавливается.

Звездный бразилец повредил приводящую мышцу левой ноги, из-за чего не смог продолжить матч и покинул поле на 60-й минуте.

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец провел 18 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на Камп Ноу Пари Сен-Жермен выиграл со счетом 4:1.

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