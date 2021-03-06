Неймар провел полноценную тренировку перед игрой против Барселоны

В матче национального первенства бразилец не сыграет, но имеет все шансы принять участие в матче Лиги чемпионов.

Лидер атакующего звена французского ПСЖ, бразилец Неймар, пропустил из травмы первый поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда на Камп Ноу добилась уверенной победы над каталонской Барселоной (4:1).

Однако, судя по фотографиям, которые разместил в своем официальном Twitter-аккаунте действующий чемпион Франции, Неймар провел первую полноценную тренировку вместе со своей команды, после повреждения приводящей мышцы бедра, полученного в начале февраля 2021 года.

Как сообщает испанское издание Marca, есть все шансы на то, чтобы бразилец сумел принять участие в игре против своего бывшего клуба на Парк де Пренс, однако его участие в ближайшей игре национального первенства против Бреста исключается.

Также, наставник "красно-синих" Маурисио Почеттино получил еще одно кадровое усиление, благодаря возвращению к работе аргентинского нападающего Анхеля Ди Марии, который точно будет доступен перед игрой против Барселоны, и, возможно, получит практику официальных поединков в матче против Бреста.

Матч 1/16 финала Кубка Франции Брест — ПСЖ состоится 6 марта в 22:10 по киевскому времени, а ответный поединок против каталонской Барселоны парижане проведут 10 марта в 22:00.