Левандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард Баварии забил один гол в ворота Лацио, тем самым помог своей команде добыть разгромную победу.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал одним из героев первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио, который завершился для его команды разгромной победой в гостях со счетом 4:1.

32-летний форвард записал на свой счет один гол в ворота "орлов". За такую результативность болельщики определили Левандовски в качестве лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

В голосовании поляку удалось опередить Оливье Жиру из Челси, Ферлана Менди из мадридского Реала, а также Жоау Канселу из Манчестер Сити.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Лацио — Бавария вы можете на Football.ua.

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