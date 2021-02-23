Вендт: Манчестер Сити — вероятно, лучшая команда на сегодняшний день

Защитник гладбахцев дал комментарий перед матчем.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия М примет Манчестер Сити в Будапеште.

Защитник немецкой команды Оскар Вендт ждет очень сложный поединок с "вероятно лучшей командой на сегодняшний день".

Мы с большим нетерпением ждем предстоящего матча. Это встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с вероятно лучшей командой в мире на сегодняшний день.

Мы каждый день тренируемся ради таких матчей. Манчестер Сити" сейчас на ходу, они выиграли 18 матчей подряд. Мне не нужно объяснять это. У них просто хорошая команда" — приводит слова Вендта официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия М — Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.