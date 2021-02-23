Гюндоган: На примере Шахтера Боруссия М показала свою силу

23 февраля 2021

Илкай Гюндоган, Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов.

Илкай Гюндоган считает, что Манчестер Сити достался непростой соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я неоднократно видел Боруссию М в последние месяцы, – цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА. – Это отличная команда с сильным характером. В удачный для себя день она способна обыграть кого угодно, что она доказала на примере Шахтера в групповом турнире".

"Секрет нынешних успехов Манчестер Сити прост: у нас правильная тактика и тренер, который умеет находить верные решения в любой ситуации. Мы упорно работаем на тренировках и выходим на матчи уверенными в своих силах".

Матч Боруссия М — Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля, в Будапеште. Начало в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Так же вы можете узнать, где посмотреть встречу и узнать букмекерские котировки.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Getty Images 23 февраля 2021 Боруссия М — Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА
Getty Images 23 февраля 2021 Боруссия М — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА
Getty Images 23 февраля 2021 Боруссия М — Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Арсенал - Манчестер Сити, Getty Images 21 февраля 2021 Манчестер Сити одержал победу над Арсеналом благодаря раннему голу Стерлинга
Де брюйне, getty images 22 февраля 2021 Манчестер Сити отклонит все предложения по Де Брюйне
 
 Rambler's Top100