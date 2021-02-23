Гюндоган: На примере Шахтера Боруссия М показала свою силу

Полузащитник Манчестер Сити поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов.

Илкай Гюндоган считает, что Манчестер Сити достался непростой соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я неоднократно видел Боруссию М в последние месяцы, – цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА. – Это отличная команда с сильным характером. В удачный для себя день она способна обыграть кого угодно, что она доказала на примере Шахтера в групповом турнире".

"Секрет нынешних успехов Манчестер Сити прост: у нас правильная тактика и тренер, который умеет находить верные решения в любой ситуации. Мы упорно работаем на тренировках и выходим на матчи уверенными в своих силах".

Матч Боруссия М — Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля, в Будапеште. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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