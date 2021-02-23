Розе: Если Манчестер Сити что-то и не нравится, то это играть без мяча

Главный тренер немецкой команды дал комментарий перед матчем.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия М примет Манчестер Сити в Будапеште из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер немецкой команды надеется, что его подопечные запомнили эмоции из Мадрида, когда они вышли в стадию плей-офф.

"Я очень рад, что у ребят будет возможность сыграть в таком матче. Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут вспоминать те эмоции, которые мы испытывали в Мадриде, когда вышли из группы.

Алассан Плеа играет невероятно важную роль, когда он полностью здоров. К сожалению, в последнее время он не всегда был готов на все сто процентов. Тем не менее ему уже удалось показать, на что он способен в Европе.

Если Манчестер Сити что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать", — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия М — Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.