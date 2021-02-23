Боруссия М — Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Боруссии М не помогут родные стены в первом матче 1/8 финала против Манчестер Сити.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия М примет Манчестер Сити в Будапеште.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Боруссия М — Манчестер Сити будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу на стадионе имени Ференца Пушкаша покажут телеканал Футбол 1 и сервис MEGOGO.

Как ранее Боруссия М и Манчестер Сити играли между собой?

Боруссия М и Манчестер Сити провели между собой 6 встреч в еврокубковых турнирах (2 в Кубке УЕФА и 4 в Лиге чемпионов). 3 матча завершились победами "горожан", 1 встречу выиграли "жеребцы" и дважды сильнейшего выявить не удалось.

В каком настроении соперники подходят к очной встрече?

В последних турах национальных первенств Боруссия М проиграла Майнцу — 1:2, а Манчестер Сити обыграл Арсенал — 1:0.

Матч Боруссия М — Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.