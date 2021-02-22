Аспиликуэта: Мы играем на выезде с Атлетико, но мы хотим показать свой футбол

Защитник "синих" прокомментировал предстоящий матч против Атлетико.

Капитан и защитник лондонского Челси Сезар Аспиликуэта поделился своими мыслями о предстоящем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

"Атлетико — очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире. Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.

Мы сосредоточены только на мыслях о победе. Думаю, когда у вас плохие результаты, люди вряд ли будут считать вас фаворитами. Но полагаю, сейчас обе команды не в той ситуации, в которой были во время жеребьевки.

Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его — держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в Ливерпуле и Барселоне. Мы знаем его статистику, это отличный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот", — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба УЕФА.

Также испанский защитник "синих" рассказал о работе с новым главным тренером Томасом Тухелем.

"С первого дня своей работы в Челси Томас Тухель очень ясно дал понять, чего хочет от нас. Мы пытались делать это в каждой игре. У нас было несколько хороших результатов, и это вселяет в нас уверенность. В субботу мы были разочарованы потерей очков, но теперь у нас есть Лига чемпионов", — добавил Аспиликуэта.

Напомним, что первый матч Атлетико — Челси пройдет завтра, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.