Тухель: Надеюсь, матч с Атлетико заставит нас показать наши лучшие качества

Главный тренер "синих" о предстоящем матче с Атлетико в еврокубках.

Наставник лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

"Нас ждет большое испытание. Атлетико — команда с большим опытом на таком уровне и очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать наши лучшие качества. Мы будем играть по-своему, а они по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в поединке с "Атлетико: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Также немецкий специалист рассказал о том, что когда он был наставником ПСЖ, парижане могли подписать нападающего Атлетико Луиса Суареса, который тогда выступал за Барселону.

"У нас была возможность подписать Луиса. Он собирался покинуть Барселону, и мы не могли не быть заинтересованы в подписании контракта с одним из лучших нападающих мирового футбола. Мы попытали счастья, но не смогли. Он предпочел остаться в Испании, перешел в Атлетико и снова доказал свое мастерство.

Суарес прирожденный нападающий и у него определенный склад ума, который присущ только форвардам. У него есть желание показать свою силу, свой гнев и забить. Он никогда не бывает доволен собой, как игрок".

И конечно же Тухелю пришлось ответить на вопрос о том, захочет ли он подписать уругвайца, чтобы он стал игроком Челси.

"Я не знаю. В тот момент, возможно, он бы здорово подошел нашей команде в Париже. Сейчас все по-другому, у него контракт, и об этом не стоит думать. Велика вероятность, что мы не будем думать о нем", — добавил Тухель.

Напомним, что первый матч Атлетико — Челси пройдет завтра, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.