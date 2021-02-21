Хименес может пропустить первый поединок против Челси

Диего Симеоне явно испытывает кадровые проблемы в ответственный период сезона.

Помимо сенсационного домашнего поражения валенсийскому Леванте в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги (0:2), которое сопровождалось феноменальной нерезультативностью со стороны мадридского Атлетико, коллектив Диего Симеоне рискует недосчитаться очередного исполнителя из травмы.

Так, на 54-й минуте французский полузащитник Тома Лемар вышел вместо получившего повреждение уругвайского центрального защитника Хосе Марии Хименеса. Чуть позднее, клуб опубликовал первые результаты поверхностного медицинского осмотра пострадавшего футболиста — мышечные проблемы.

Точная степень повреждение и сроки восстановления станут известны чуть позднее, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что подобный диагноз исключит попадание футболиста в заявку на первый поединок мадридского Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси.

Стоит отметить, что уже перед игрой против "лягушек" у мадридской команды были серьезные проблемы с подбором футболистов — лишь 15 игроков основного состава попали в финальную заявку.

Напомним, что ранее еще один футболист Атлетико попал под угрозу вылета из обоймы из-за травмы перед игрой в еврокубках — Янник Феррейра-Карраско.

Матч Атлетико — Челси пройдет в Бухаресте 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.