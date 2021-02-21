Хименес может пропустить первый поединок против Челси

21 февраля 2021

Хосе Мария Хименес в матче против Леванте, Getty Images

Диего Симеоне явно испытывает кадровые проблемы в ответственный период сезона.

Помимо сенсационного домашнего поражения валенсийскому Леванте в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги (0:2), которое сопровождалось феноменальной нерезультативностью со стороны мадридского Атлетико, коллектив Диего Симеоне рискует недосчитаться очередного исполнителя из травмы.

Так, на 54-й минуте французский полузащитник Тома Лемар вышел вместо получившего повреждение уругвайского центрального защитника Хосе Марии Хименеса. Чуть позднее, клуб опубликовал первые результаты поверхностного медицинского осмотра пострадавшего футболиста — мышечные проблемы.

Точная степень повреждение и сроки восстановления станут известны чуть позднее, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что подобный диагноз исключит попадание футболиста в заявку на первый поединок мадридского Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси.

Стоит отметить, что уже перед игрой против "лягушек" у мадридской команды были серьезные проблемы с подбором футболистов — лишь 15 игроков основного состава попали в финальную заявку.

Напомним, что ранее еще один футболист Атлетико попал под угрозу вылета из обоймы из-за травмы перед игрой в еврокубках — Янник Феррейра-Карраско.

Матч Атлетико — Челси пройдет в Бухаресте 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.

Команды
статьи по теме:
Атлетико - Леванте, Getty Images 20 февраля 2021 Атлетико впервые с декабря проиграл в Ла Лиге, уступив Леванте
Диего Симеоне, Getty Images 20 февраля 2021 Атлетико может рассчитывать всего на 15 игроков основы перед повторной игрой против Леванте
Диего Симеоне, getty images 20 февраля 2021 Фантастика, или "браво Карденас": Атлетико нанес 28 ударов по воротам Леванте и не забил
 
 Rambler's Top100