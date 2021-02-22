Атлетико — Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Челси отправится в Бухарест на очередную встречу с Атлетико.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико встретится с Челси.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Атлетико — Челси будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу "матрасников" с "пенсионерами" покажут телеканал Футбол 1 и сервис MEGOGO.

Как ранее играли между собой Атлетико и Челси?

Атлетико и Челси провели между собой 7 матчей в еврокубках, и пока у команд полное равенство: по 2 победы, по 3 ничьи и по 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 11:11.

В каком настроении соперники подходят к очной встрече?

В последних турах чемпионатов Атлетико уступил Леванте — 0:2, а Челси разошелся миром с Саутгемптоном — 1:1.

Матч Атлетико — Челси состоится во вторник, 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.