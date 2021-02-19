Клопп — об Алиссоне: Матч с Лейпцигом был действительно качественным в плане возвращения

Наставник "красных" поделился мыслями о игре своего голкипера в еврокубковом поединке.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался об нестабильной игре вратаря мерсисайдцев Алиссона Бекера.

"Что касается моей уверенности в нем, то ничего не изменилось. Все мы люди, и Алиссон тоже. Он показал это в двух последних матчах. Все в порядке. Он занимается решением своих проблем.

Он знает, что является вратарем мирового класса. Если ты допустил ошибку в предыдущих матчах, это гложет тебя. Он слишком умен, чтобы игнорировать все это.

У Алиссона были не лучшие два последних матча в АПЛ, но матч с Лейпцигом был действительно качественным в плане возвращения", – приводит слова Клоппа This is Anfiled.

Ранее сообщалось, что Буффон — лучший вратарь XXI века по версии IFFHS.

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