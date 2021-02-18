Сусо: Нам есть на что надеяться благодаря голу во втором тайме

Форвард испанского клуба поделился мыслями о еврокубковом поединке.

Полузащитник Севильи Сусо прокомментировал поражение от дортмундской Боруссии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Соперник воспользовался теми несколькими перехватами, которые мы позволили им сделать в районе центра поля. Именно здесь мы допустили ошибки.

Нам есть на что надеяться благодаря голу во втором тайме. Нас ждет решающий матч с шансом все исправить. Посмотрим, получится ли у нас", – цитирует Сусо официальный сайт УЕФА.

Ранее нападающий Севильи Люк де Йонг прокомментировал матч с дортмундской Боруссией.

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