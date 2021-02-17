Лидер Севильи восстановился после травмы перед матчем с Боруссией Д

17 февраля 2021

Хесус Навас, Getty Images

Хесус Навас имеет шанс появиться на поле в сегодняшнем матче.

Защитник Севильи Хесус Навас восстановился после травмы и имеет шанс сыграть в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

"Навас тренировался сегодня в общей группе и доступен к услугам тренерского штаба. Завтра увидим", — приводит слова наставника Севильи Хулена Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Напомним, Навас был вынужден пропустить две недели из-за мышечного повреждения бедра.

В нынешнем сезоне Хесус провел 25 поединков во всех турнирах, в которых отдал четыре ассиста.

Поединок Севилья — Боруссия Д состоится сегодня, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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