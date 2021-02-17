Лидер Севильи восстановился после травмы перед матчем с Боруссией Д

Защитник Севильи Хесус Навас восстановился после травмы и имеет шанс сыграть в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.
"Навас тренировался сегодня в общей группе и доступен к услугам тренерского штаба. Завтра увидим", — приводит слова наставника Севильи Хулена Лопетеги пресс-служба УЕФА.
Напомним, Навас был вынужден пропустить две недели из-за мышечного повреждения бедра.
В нынешнем сезоне Хесус провел 25 поединков во всех турнирах, в которых отдал четыре ассиста.
Поединок Севилья — Боруссия Д состоится сегодня, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.