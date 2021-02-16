Фернандо: У Севильи смелые планы в Лиге чемпионов

Полузащитник испанской команды дал комментарий перед матчем с Боруссией Д.

Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого андалузская Севилья на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан будет принимать дортмундскую Боруссию.

Полузащитник "нервионцев" Фернандо рассказал, что у его команды большие планы на Лигу чемпионов.

"Я очень рад возвращению Лиги чемпионов! У нас в турнире смелые планы. Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч, но мы готовы.

Холанд — превосходный игрок, да и Санчо опасен. Надо надежно сыграть сзади и ужалить соперника в нападении", — приводит слова Фернандо официальный сайт УЕФА.

Матч Севилья — Боруссия Д состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.