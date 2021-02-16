Барселона — ПСЖ: классика Лиги чемпионов последнего десятилетия

Автор Football.ua Роман Котляр рассказывает о истории противостояний команд.

Сегодня состоится первый матч 1/8 финала главного еврокубка между Барселоной и ПСЖ. История этого противостояния была положена еще в конце прошлого века, но в этом тексте мы детально рассмотрим столкновения парижан (после прихода шейхов) и каталонского гиганта исключительно в рамках этого столетия. Благо, интересных событий там было уйма.

ПСЖ – Барселона 3:3*, 1/4 финала сезона 2012/13, проход каталонцев по правилу выездного гола

Первая встреча разбогатевшего ПСЖ и Барсы случилась в четвертьфинале 2013-го года. То был переходной сезон каталонцев под руководством Тито Вилановы, которые здорово выглядели в родном чемпионате, но в Лиге чемпионов играли весьма неровно.

В 1/8 финала "кулес" удалось пройти Милан лишь благодаря волевому камбэку в родных стенах (0:2 и 4:0), а в полуфинале поджидала легендарная бойня от Баварии. Однако перед поединками с мюнхенцами необходимо было еще пройти французский коллектив.

ПСЖ под руководством Карло Анчелотти активно мчался к первому за 19 лет чемпионскому титулу в Лиге 1, а на предыдущей стадии главного еврокубка не испытал особых проблем с Валенсией.

Первый поединок на Парке принцев прошел в равной и зрелищной борьбе. Гол Лионеля Месси в первом тайме (ах, какой же великолепный пас шведой вырезал Дани Алвес) долгое время оставался единственным в матче, но все перевернулось с ног на голову в остросюжетной концовке.

Сначала Златан Ибрагимович затолкал мяч в сетку на 79 минуте, затем Хави реализовал пенальти, но столичный коллектив не сдался, вырвав ничью в добавленное время после ошибки Виктора Вальдеса.

Результативная ничья на выезде делала фаворитом в этой паре именно каталонцев, но ситуация усложнялась травмой Месси, который рисковал пропустить ответный матч. Тем не менее, Лео все-таки появился на скамейке запасных, в случае чего готовясь броситься в бой. И его помощь таки потребовалась!

Долгое время все шло по плану "сине-гранатовых", но в начале второго тайма ПСЖ неожиданно сумел открыть счет усилиями Хавьера Пасторе.

Тренерский штаб экстренно выпустил на поле аргентинца, сделавшего предголевой пас в эпизоде с голом Педро, сравнявшего счет.

Ничья 1:1 вывела в полуфинал каталонцев по правилу выездного гола.

ПСЖ – Барселона 3:2 и Барселона – ПСЖ 3:1 на стадии группового этапа в сезоне 2014/15

Шанс взять реванш подвернулся ПСЖ в розыгрыше ЛЧ – 14/15, причем встреча на групповом этапе была не единственной по ходу того сезона. Но к этому мы еще вернемся.

Аякс и АПОЭЛ изначально смирились с ролью "пассажиров" в квартете F, так что основные разборки проходили между тяжеловесами.

Парижане сумели открыть счет в матче второго тура усилиями Давида Луиса, но Барселона практически мгновенно сравняла счет после расчерченной, как по нотам комбинации. В середине первого тайма Марко Вератти удалось послать мяч "в подмышку" Марк-Андре тер Штегену, а в начале второй половины встречи Блез Матюиди в третий раз порадовал публику на переполненном Парк де Пренс. Каталонцы сумели ответить лишь взятием ворот в исполнении Неймара, покинув столицу Франции не солоно хлебавши.

Виктория над "сине-гранатовыми" позволила ПСЖ выйти в лидеры группы, опережая главного конкурента на одно очко. В последнем туре решалось, кто из этой двойки займет первое место.

Французы даже успели открыть счет (Ибра, кто-ж еще?), но Барселона была против такого развития событий, забив трижды усилиями Месси, Неймара и Луиса Суареса.

ПСЖ – Барселона 1:5 по сумме двух встреч, 1/4 финала сезона — 2014/15

Удивительно, но дорожки обоих грандов вновь пересеклись спустя одну стадию плей-офф.

И если победа набирающей крейсерскую скорость Барселоны над Манчестер Сити не воспринималась с налетом сенсационности, то выход ПСЖ в восьмерку лучших был несколько иным. Все дело в том, что противостоял команде Лорана Блана великолепный Челси Жозе Моуриньо, дважды находившийся в шаге от прохода в следующий этап, второй раз в дополнительное время, но дважды "сине-бело-красным" удалось отыгрываться. Причем в ответной встрече долгое время играя вдесятером после удаления Златана.

Тем не менее, на сей раз интрига умерла еще до начала поединка в Париже. Ту Барселону было невозможно остановить. ПСЖ сгорел 1:3 в родных стенах, где Луис Суарес просто издевался над бедолагой Давидом Луисом…

…а в ответной встрече на Камп Ноу еще два мяча добавил Неймар.

Барселона – ПСЖ 6:5 по сумме двух встреч, 1/8 финала сезона – 2016/17

Закончим знаменитой "ремонтадой", не нуждающейся в представлении.

В Париже хозяева неожиданно уничтожили каталонцев со счетом 4:0, выдав один из лучших матчей в своей истории, поэтому перед ответным визитом на Камп Ноу находились в состоянии легкой эйфории, которая, скорее всего, сыграла большую роль в дальнейшем развитии событий.

В столице Каталонии ПСЖ выбрал довольно осторожную тактику, рассчитанную на разящие контратаки, что и сыграло с ними злую шутку. Нет, столичный коллектив имел несколько перспективных подходов ко вражеским воротам, вот только кто вспомнит о них спустя года?

В тот вечер на поле царила одна команда. Барселона забила трижды к середине второго тайма, но команде Унаи Эмери удалось забить важнейший выездной гол, практически сняв все вопросы о победители этого противостояния.

Какое-то время подопечные Луиса Энрике пребывали в состоянии грогги, но их разбудил роскошный выстрел Неймара со штрафного. Хозяева встрепенулись и понеслись забивать необходимые два мяча. Тот же Неймар реализовал довольно сомнительный пенальти, а решающую точку поставил Сержи Роберто, идеально замкнувший подачу бразильского кудесника мяча.