Гулачи: Матч будет особенный, я провел в Ливерпуле шесть лет

Голкипер Лейпцига дал комментарий перед матчем.

Вратарь Лейпцига Петер Гулачи вспомнил свое время пребывания в Ливерпуле в преддверии поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

"С одной стороны, конечно, этот матч будет особенным для меня — я провел в Ливерпуле шесть лет. С другой стороны, из той команды только Джордан Хендерсон остался в клубе.

Для меня главное, чтобы мы хорошо сыграли. Если покажем хорошую игру, сможем доставить Ливерпулю проблемы. Это наша задача на ближайшие два матча. Надеюсь, именно наша команда выйдет в следующий раунд", — приводит слова Гулачи официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг — Ливерпуль состоится 16 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.