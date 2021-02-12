Матч Лиги Европы Тоттенхем — Вольфсберг перенесен в Будапешт

Очередной еврокубковый поединок пройдет на нейтральном стадионе.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Вольфсбергом и Тоттенхэмом состоится на нейтральном поле, об этом сообщает официальный сайт "шпор".

Встреча команд состоится в Венгрии, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. В связи с карантинными ограничениями поединок не сможет состояться в Австрии.

Напомним, что данный матч запланирован на 18 февраля.

Ранее первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Ливерпулем был перенесен в Будапешт, а также сообщалось, что и ответная встреча команд может состояться на нейтральном стадионе.

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