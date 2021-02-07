Матч Лейпциг — Ливерпуль может пройти в Лондоне или Будапеште

Немецкий клуб рассматривает два стадиона для проведения матча 1/8 Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Лейпциг активно ищет альтернативное место проведение первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Такая необходимость возникла после того, как в Германии запретили въезд всем прибывшим из районов, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом за исключением граждан или жителей страны.

Ливерпуль не смог получить специальное разрешение на въезд в Германию, из-за чего немецкому клубу пришлось искать альтернативное место проведения еврокубкового поединка.

"Конечно, нам не повезло из-за таких ограничений, но есть регламент. Мы должны принять эту ситуацию. Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы найти решение и мы находимся на правильном пути.

Два из них — это Тоттенхэм и Будапешт. Решение будет принято в ближайшие пару дней. Мы обсудим ситуацию с УЕФА и объявим его в понедельник", — приводит слова спортивного директора Лейпцига Маркуса Креше Tag 24.

Напомним, что первая игра между Лейпцигом и Ливерпулем запланирована на 16 февраля.