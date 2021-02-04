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Ливерпулю запретили въезд в Германию на матч ЛЧ против Лейпцига

04 февраля 2021

Игроки Лейпцига, Sky Sports

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов может пройти на нейтральном поле.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Лейпцигом и Ливерпулем не состоится в Германии, сообщает Sky Sports, ссылаясь на слова представителей правительства страны.

В Германии запретили въезд всем прибывшим из районов, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан или жителей страны.

Запрет вступил в силу в субботу, и было подтверждено, что для делегации Ливерпуля никаких специальных разрешений не будет.

В УЕФА заявили, что в настоящее время обсуждают этот вопрос с Немецким футбольным союзом. ФА и правительством Германии. По измененным правилам УЕФА первая игра между клубами может пройти в Англии. Второй вариант — проведение игры на нейтральном поле.

Напомним, что первая игра между Лейпцигом и Ливерпулем запланирована на 16 февраля.

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