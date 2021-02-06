УЕФА предложит новый формат поведения Лиги чемпионов с 2024 года

Организаторы состязаний намерены полностью изменить турнирную сетку.

Согласно информации, которой располагает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, УЕФА в следующий вторник намерено провести встречу между представителями 55 федераций, входящих в ее состав, на которой будет представлен новый формат проведения Лиги чемпионов с 2024 года.

Базовым принципом обновленной системы розыгрыша главного европейского клубного турнира станет внедрение турнирной сетки образца американской МЛС, где 36 команд будут объединены в рамках единой сводной таблицы, однако сыграют по 10 матчей каждая до начала раунда плей-офф.

Вопреки уже привычной для нас практики, организаторы намерены полностью отказаться от "зарезервированных" мест для определенных клубов, за исключением победителя прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Остальные 35 позиций будут распределены по соответствующим национальным лигам.

Команды будут по-прежнему делиться на четыре корзины при жеребьевке, однако схема подбора их соперников будет полностью изменена. Так, источник в качестве примера приводит вариант, когда команде из первой корзины достанется два соперника из той же категории клубов, три соперника из второй корзины, три — из третьей, и два — из четвертой корзины соответственно.

Окончательное принятие решения по данному вопросу ожидается на заседании Исполнительного комитета УЕФА в апреле 2021 года.

Напомним, что в недавнем прошлом Юношеские команды Шахтера и Динамо узнали соперников по 1/32 финала Лиги УЕФА, а президент ассоциации Александер Чеферин подтвердил намерение сохранить ранее запланированный формат проведения чемпионата Европы-2020 в 12-ти странах.