Юношеские команды Шахтера и Динамо узнали соперников по 1/32 финала Лиги УЕФА

Украинским клубам придется серьезно потрудиться.

Сегодня, 27 января, состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА.

В текущем розыгрыше формат турнира будет изменен. Встречи будут состоять исключительно из одноматчевых противостояний на вылет. Кто из команды сыграет дома, а кто — на выезде, также определялось путем жеребьевки.

Отметим, что согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не могли попасть в одну пару.

В результате жеребьевки на стадии 1/32 финала донецкий Шахтер сыграет против Порту, а киевское Динамо встретиться с Барселоной. Оба украинских клуба проведут свои поединки на домашних стадионах.

Матч запланированы на 2-е и 3-е марта.

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