Трубин попал в команду открытий Лиги чемпионов-2020

УЕФА опубликовал состав из наиболее впечатливших организаторов юных футболистов в текущем розыгрыше.

Официальный сайт УЕФА опубликовал результаты внутреннего голосования о наиболее впечатляющих дебютах юных футболистов в главном европейском клубном турнире, в котором приняли участие репортеры и редакторы руководящей футбольной организации.

Критерии отбора были следующими: а) игрок должен быть моложе 24-х лет; б) дебют футболиста в Лиге чемпионов УЕФА состоялся в 2020-м году, либо он имел ограниченный опыт игры в данном турнире ранее, однако в уходящем году получил значительно больше игровой практики.

По результатам голосования, в итоговую команду на позиции голкипера попал 19-летний вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин. Редакция отметила факт его появления в пяти из шести возможных матчей на прошедшем групповом этапе, а также три "сухих" поединка, которые ему удалось провести.

Компанию украинскому футболисту "горняков" составили следующие игроки:

Защитники — Кристиан Ромеро (Аталанта, 22 года), Зайду Сануси (Порту, 23), Жуль Кунде (Севилья, 22), Альфонсо Дэвис (Бавария, 20), полузащитники — Педри (Барселона, 18), Джуд Беллингэм (Боруссия Д, 17), Джованни Рейна (Боруссия Д, 18), Доминик Собослаи (РБ Зальцбург, 20), нападающие — Диогу Жота (Ливерпуль, 24), Маркус Тюрам (Боруссия М, 23).

Напомним, что ранее Трубин попал в сборную лучших футболистов U-19 по версии Football Wonderkids, стал участником топ-5 голкиперов по количеству сейвов на групповой стадии, а также привлек внимание миланского Интера, в матчах против которого дважды отстоял "на 0".

Нашел признание Анатолий и среди болельщиков донецкого клуба, став лучшим игроком 2020-го года по их мнению.

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