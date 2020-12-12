Видаль: Теперь будем делать все возможное, чтобы выиграть Скудетто

Игрок Интера не отчаивается после вылета команды из еврокубков.

Полузащитник Интера Артуро Видаль высказался в своем Twitter по поводу матча заключительного тура групповой стадии Лиги Чемпионов против Шахтера (0:0), который чилиец пропускал из-за травмы.

"Было очень обидно упустить такой уникальный шанс пройти в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Но мы оправимся и сделаем выводы с наших ошибок. Теперь будем делать все возможное и отдавать все силы в каждой игре, чтобы выиграть Скудетто. Вперед, Интер", — написал Видаль.

É molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions 😢 ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto.. 💪🏽💪🏽Forza @inter!!!🖤💙😉👍🏽💪🏽 pic.twitter.com/UZ1FfiYXij — Arturo Vidal (@kingarturo23) December 10, 2020

Напомним, что сыграв вничью с Шахтером (0:0) Интер набрал шесть очков в шести поединках группового этапа Лиги Чемпионов и занял в своем квартете последнее место.

Ранее сообщалось, что игрок Интера Кристиан Эриксен хочет вернуться в АПЛ.