Ребров: Если мы хотим вернуться в Лигу чемпионов, нам нужно продолжать побеждать

Наставник Ференцвароша надеется в третий раз подряд стать чемпионом Венгрии.

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов Ференцварош минимально уступил киевскому Динамо. Это поражение стоило венгерскому клубу участия в еврокубковой весне, однако Сергей Ребров надеется защитить чемпионство и вновь вывести своих подопечных в самый престижный еврокубок.

"Наши выступления на еврокубковой арене подошли к завершению, поэтому теперь мы обязаны полностью сконцентрироваться на матчах национального чемпионата и Кубка Венгрии".

"Если мы хотим защитить свой титул и вернуться в Лигу чемпионов, нам нужно продолжать побеждать", — приводит слова Сергея Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, ранее главный тренер Ференцвароша высказывался по поводу поражения своей команды от Динамо в Лиге чемпионов.