Клопп: Раньше я говорил, что VAR — хорошая идея, но сейчас я в этом не уверен

Наставник Ливерпуля раскритиковал работу арбитра и его видеоассистентов в матче Лиги Чемпионов.

В поединке заключительного тура групповой стадии Лиги Чемпионов Ливерпуль на выезде сыграл вничью против датского Мидтьюлланда (1:1). После матча главный тренер гостей Юрген Клопп рассказал о недостатках работы системы VAR.

"VAR отнимал слишком много времени. Я не пересматривал моменты и не знаю, были ли решения арбитров правильными, но просмотр повторов занимал по три-четыре минуты, что на таком морозе очень трудно для игроков. Возможно, люди будут говорить, что я снова жалуюсь, но это действительно было очень долго. Раньше я говорил, что VAR – это хорошая идея, но сейчас я в этом не уверен", — приводит слова Клоппа Goal.

Отметим, что в шести матчах группового этапа Лиги Чемпионов Ливерпуль набрал 13 очков и занял первое место в своем квартете.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может стать тренером сборной Германии перед Евро-2024.