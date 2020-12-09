лента новостей

23:05

Ди Мария сделал 32 ассиста в Лиге чемпионов — больше только у Месси и Роналду

22:58

Шахтер выстоял в непростом первом тайме против Интера

22:57

Бензема повторил рекорд по матчам за Реал среди иностранцев

22:41

Ливерпуль — Мидтьюлланд 1:1 Видео голов и обзор матча

22:28

Аякс — Аталанта 0:1 Видео гола и обзор матча

22:02

Неймар стал 15-ым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим более 40 голов

21:59

Интер — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:56

Ливерпуль удержал ничью с Мидтьюлландом в ничего не значащем матче

21:51

Аталанта отстояла путевку в плей-офф благодаря минимальной победе над Аяксом

21:50

Шахтер окажется вне еврокубковой зоны — читатели Football.ua