Ливерпуль — Мидтьюлланд 1:1 Видео голов и обзор матча

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль сыграл вничью с датским Мидтьюлландом (1:1).
На гол Мохаммеда Салаха на первой минуте встречи хозяева ответили взятием ворот от Шольца на 62-й.
Вашему вниманию видео голов и обзор встречи:
Мидтьюлланд — Ливерпуль 1:1
Голы: Шольц, 62 (пен) — Салах, 1
Мидтьюлланд: Хансен, Колс, Шольц, Святченко, Паулиньо, Эвандер, Ониика (Андерсон, 63), Каюстье, Дрейер (Исаксен, 76), Каба, Мабиль (Систо, 63).
Ливерпуль: Келлехер, Александер-Арнольд, Фабиньо (Куметио, 46), Уильямс, Цимикас (Робертсон, 61), Кейта (Хендерсон, 63), Минамино, Кларксон, Ориги (Фирмино, 72), Жота (Мане, 87), Салах.
Предупреждения: Ониика, Колс, Андерсон — Келлехер.