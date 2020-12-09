Ливерпуль удержал ничью с Мидтьюлландом в ничего не значащем матче

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль отправился в гости в датскому Мидтьюлланду. Учитывая, что мерсисайдцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места, Юрген Клопп ожидаемо решил задействовать весьма экспериментальный состав.

Мидтьюлланд, в свою очередь, потерял какие-либо шансы на еврокубковую весну, поэтому единственной задачей датского коллектива было не ударить напоследок в грязь лицом и, при возможности, покинуть Лигу чемпионов с высоко поднятой головой.

Если в первом тайме Ливерпуль создал проблемы датчанам уже на 55-й секунде, когда Мохаммед Салах вывел свою команду вперед и стал автором самого быстрого гола мерсисайдцев в истории Лиге чемпионов, то во второй половине встречи инициатива перешла в руки игроков Мидтьюлланда.

Хозяевам удалось сравнять счет на 62-й минуте благодаря реализованному пенальти, тогда как футболисты Ливерпуля лишь дважды пробили по воротам соперника после перерыва. К слову, один из таких ударов вылился в гол, но его не засчитали из-за игры рукой. Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Мидтьюлланд — Ливерпуль 1:1

Голы: Шольц, 62 (пен) — Салах, 1

Мидтьюлланд: Хансен, Колс, Шольц, Святченко, Паулиньо, Эвандер, Ониика (Андерсон, 63), Каюстье, Дрейер (Исаксен, 76), Каба, Мабиль (Систо, 63).

Ливерпуль: Келлехер, Александер-Арнольд, Фабиньо (Куметио, 46), Уильямс, Цимикас (Робертсон, 61), Кейта (Хендерсон, 63), Минамино, Кларксон, Ориги (Фирмино, 72), Жота (Мане, 87), Салах.

Предупреждения: Ониика, Колс, Андерсон — Келлехер.