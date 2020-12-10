Симеоне: Все, что мы не смогли забить в играх против Локомотива и Баварии, сегодня к нам вернулось

Главный тренер мадридского Атлетико в послематчевом интервью поделился эмоциями от выхода своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико дотянул до последнего тура группового этапа в процессе завоевания путевки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, поэтому был вынужден с боями вырывать возможность продолжить свое выступление в данном турнире в гостевом матче против австрийского РБ Зальцбург (2:0).

РБ Зальцбург — Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча

Наставник "матрасников" Диего Симеоне высоко оценил проделанный его командой путь в этом еврокубковом сезоне, заявив на послематчевом интервью, что "восхищается своими ребятами, потому что они вынуждены играть на пределе в каждом матче". Слова испанского специалиста приводит испанское издание Diario AS.

"Мы никогда не думали, что этот матч будет простым, — заявил "Эль Чоло", — В прошлом году мы видели, как соперники великолепно выглядели в последней игре против Ливерпуля. Нам противостояла команда, которая заставила нас нервничать своими контратаками со старта матча. Нам было трудно войти в ритм, который они предлагали. Со временем, мы нашли болевые точки в их тактике. Вовремя подоспел и забитый мяч, после чего, во втором тайме мы играли с большим успехом".

"Все, что мы не смогли забить в играх против Локомотива и Баварии, сегодня к нам вернулось. Иногда вы создаете много моментов, но не можете оформить гол, а иногда наоборот. Сегодня был второй сценарий, но этим футбол и прекрасен, потому что он вознаграждает за настойчивость".

На 64-й минуте Диего Симеоне решил поменять нападающего Луиса Суареса и полузащитника Сауля, что вызвало негативную реакцию у самих футболистов: "Это нормально, я бы тоже рассердился, потому что каждый хочет сыграть 90 минут. Оба футболиста важны для нашей модели, но иногда им приходится уступать свое место на поле для товарища по команде, который будет выглядеть свежее. Ничего странного нет в том, что они расстраиваются, когда это происходит".

Уже в скором времени Атлетико предстоит провести мадридское дерби против Реала, о чем уже начал думать наставник "матрасников": "У нас будет сразу несколько невероятно сложных матчей за несколько дней. Невыносимый график. Мадрид — отличная команда, с тренером, который всегда в трудной ситуации добивается качественных изменений и результатов. Они — бойцы. Я восхищаюсь ими, потому что каждый год они находят в себе силы состязаться даже в тяжелых условиях. Это их ДНК".

Матч Реал — Атлетико состоится в субботу, 12 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.