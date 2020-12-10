РБ Зальцбург — Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча

10 декабря 2020

РБ Зальцбург — Атлетико, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 6-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико лишь в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сумел решить вопрос выхода в следующий раунд, обыграв в гостях австрийский РБ Зальцбург за счет голов в каждом из таймов (2:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


РБ Зальцбург — Атлетико 0:2
Голы: Эрмосо, 39, Карраско, 86

РБ Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер (Онгене, 90), Кристенсен, Рамальо — Мвепу (Сучич, 89), Юнузович, Собослаи (Окугава, 89), Койта (Адейеми, 79) — Дака (Окафор, 73), Бериша.

Атлетико: Облак — Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер — Сауль (Эррера, 64), Карраско (Лемар, 89), Льоренте (Лоди, 90), Коке — Жоау Феликс (Торрейра, 89), Суарес (Корреа, 64).

Предупреждения: Рамальо — Эрмосо, Савич.
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