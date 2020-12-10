лента новостей

13:26

Каштру привёз "катеначчо", Степаненко безупречен, Трубин — бриллиант: обзор итальянской прессы после матча Интер — Шахтер

13:18

Симеоне: Все, что мы не смогли забить в играх против Локомотива и Баварии, сегодня к нам вернулось

12:35

РБ Зальцбург — Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча

12:29

Бернарду Силва: Цель Манчестер Сити в Лиге чемпионов — добиться большего, чем в предыдущие три сезона

12:10

Клопп: Начиная от этого момента, с Лигой чемпионов покончено до весны

11:53

Гвардиола: У Агуэро всегда был инстинкт к голам

11:34

Бавария — Локомотив 2:0 Видео голов и обзор матча

11:14

Зидан: Я никогда не буду Алексом Фергюсоном из Мадрида

10:49

Лукас Васкес: Ситуация с моим контрактом неоднозначная

10:22

Олимпиакос — Порту 0:2 Видео голов и обзор матча