РБ Зальцбург — Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча

Мадридский Атлетико лишь в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сумел решить вопрос выхода в следующий раунд, обыграв в гостях австрийский РБ Зальцбург за счет голов в каждом из таймов (2:0).
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
РБ Зальцбург — Атлетико 0:2
Голы: Эрмосо, 39, Карраско, 86
РБ Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер (Онгене, 90), Кристенсен, Рамальо — Мвепу (Сучич, 89), Юнузович, Собослаи (Окугава, 89), Койта (Адейеми, 79) — Дака (Окафор, 73), Бериша.
Атлетико: Облак — Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер — Сауль (Эррера, 64), Карраско (Лемар, 89), Льоренте (Лоди, 90), Коке — Жоау Феликс (Торрейра, 89), Суарес (Корреа, 64).
Предупреждения:
Рамальо — Эрмосо, Савич.