Атлетико в сложном матче одолел Зальцбург

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Зальцбург дома уступил мадридскому Атлетико (0:2).
Несмотря на превосходство "быков", вперед в первом тайме вышли именно гости. На 39-й минуте Эрмосо воспользовался пасом от Карраско и счет открыл.
Во втором тайме хозяева поля также доминировали, но под конец игры Атлетико отличился вторым голом. Янник Карраско на 86-й минуте ударом в одно касание отправил мяч в ворота Станковича.
В итоге именно Атлетико добыло путевку в плей-офф ЛЧ, а Зальцбург остался на третьем месте и выбыл в Лигу Европы.
Зальцбург — Атлетико 0:2
Голы: Эрмосо, 39, Карраско, 86
Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер (Онгене, 90), Кристенсен, Рамальо — Мвепу (Сучич, 89), Юнузович, Собослаи (Окугава, 89), Койта (Адейеми, 79) — Дака (Окафор, 73), Бериша.
Атлетико: Облак — Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер — Сауль (Эррера, 64), Карраско (Лемар, 89), Льоренте (Лоди, 90), Коке — Жоау Феликс (Торрейра, 89), Суарес (Корреа, 64).
Предупреждения: Эрмосо, Савич, Рамальо.