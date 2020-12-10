Клопп: Начиная от этого момента, с Лигой чемпионов покончено до весны

Наставник английского Ливерпуля подвел итоги выступления своей команды в матче против датского Мидтьюлланда.

Действующие чемпионы английской Премьер-лиги, заведомо осознавая, что с первого места в квартете D сумеют попасть в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в игре последнего утра сыграл вничью на поле датского Мидтьюлланда (1:1), хотя вышел вперед уже на первой минуте в результате точного удара Мохаммеда Салаха.

Ливерпуль — Мидтьюлланд 1:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "красных" Юрген Клопп на послематчевом интервью рассказал о причинах непривычного подбора исполнителей на прошедший поединок, а также обсудил настроение внутри коллектива. Его слова приводит официальный сайт клуба.

На вопрос о том, было ли начало сезона таким, каким на него рассчитывал немецкий специалист, с учетом большого числа травм, Клопп ответил следующее: "Честно говоря, сейчас не время думать о таких вещах. Мы провели игру с хорошей первым таймом и не очень хорошим вторым. За свою работу мы получили справедливую оценку — один балл в турнирную таблицу, но сейчас я уже думаю о Фулхэме. Начиная от этого момента, с Лигой чемпионов покончено до весны".

О ротации перед и по ходу поединка: "Вы можете вносить некие изменения, но всегда остаются ключевые позиции, которые не нуждаются в этом, поэтому весь матч провел Мохаммед Салах. Мо выглядел хорошо, поэтому мы не снимали его, с остальными ситуация обстоит аналогичным образом. Мо, я общался с ним, у него не было проблем, и это было причиной, по которой мы оставили его на поле".

В отчетном поединке у Ливерпуля дебютировали в матче Лиги чемпионов Лейтон Кларксон и Билли Куметио, что не осталось в стороне от внимания их наставника: "Они будут расти, если мы позволим им получить опыт. Это замечательно, что они сумели провести свою первую игру в Лиге чемпионов, но карьера зависит от того, сколько у вас будет подобных игр в целом. Так что обоим мальчикам есть чему поучиться. Они уже достаточно опытны, есть куда расти, и мы дадим им возможности для этого. Сегодня вечером они нам очень помогли".

"Мне понравился футбол, в который мы играли в первом тайме, особенно с такой ротацией, которая была у нас сегодня вечером. Мы хотели развить успех во втором тайме, но у нас не получилось. Мы больше не играли в свой футбол, а Мидтьюлланд начал действовать более. Они интенсивно меняли фланга, за чем мы попросту не успевали.

Ситуация, когда Мидтьюлланд забил гол, была действительно неудачной — мы думали, что это был офсайд, но это не так. Затем, пенальти, 1:1, после чего хозяева заиграли еще более уверенно. Они действительно верили, что могут победить, но счет так и остался прежним", — подытожил наставник "красных".

В ближайшие выходные Ливерпуль ожидает выездная игра против Фулхэма.