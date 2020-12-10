Зидан: Я никогда не буду Алексом Фергюсоном из Мадрида

Французский наставник мадридского Реала в послематчевом интервью лестно высказался об игре своей команды в матче против Боруссии М.

Мадридский Реал в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА сумел завоевать путевку в раунд плей-офф данного состязания, обыграв на своем поле одного из прямых конкурентов в лице менхенгладбахской Боруссии (2:0).

Реал Мадрид — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

На после матчевой пресс-конференции наставник "галактикос" Зинедин Зидан высказал восхищение игрой своей команды, призвав "всех мадридистов гордиться игрой своей команды". Его слова приводит официальный сайт клуба.

"Я счастлив от того, что мы провели восхитительный поединок, — заявил французский наставник, — Мы знали, за что играем. Это был важный матч, в котором нам нужно было прибавлять по ходу. В итоге, мы закончили групповой этап на первой строчке, что и декларировали в своих намерения перед игрой".

"Мы начали встречу, а оба тайма получились в равной степени зрелищными, — считает Зидан, — Мы работаем над собой каждый день, хотим стать лучше. Наши действия на поле в этот вечер говорят сами за себя. Проблема заключается в том, что, если ты играешь за Реал, ты всегда должен находится на пике своей формы, что далеко не у каждого игрока может получаться. Но сегодня футбол в нашем исполнении был потрясающим".

"Я не буду вам говорить, что сообщаю игрокам в перерыве. Это закрытая информация внутри нашей раздевалки. Когда вы смотрите игру, все мадридисты могут быть счастливы и гордиться своей командой. Только это меня интересует. Сегодня я, как фанат, получил огромное удовольствие от игры".

Журналисты сравнили работу наставника с деятельностью сэра Алекса Фергюссона на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, однако Зидана подобное лишь позабавило: "Я никогда не буду Алексом Фергюсоном из Мадрида. Это уж точно. Я хочу получать удовольствие от того, что делаю. Не знаю, как долго я здесь пробуду, поэтому даже не думаю об этом.

Я думаю только о том, что день ото дня мне везет быть в этом замечательном клубе с этими игроками. Даже в трудные моменты мне это нравится. Но я не знаю, как долго это продлится. Я уже давно в Испании, в Мадриде, но хочу еще немного задержаться", — сделал заключение наставник.

В ближайшие выходные мадридский Реал ожидает дерби против Атлетико в рамках испанской Ла Лиги.