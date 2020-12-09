Аякс — Аталанта 0:1 Видео гола и обзор матча

09 декабря 2020

Аякс - Аталанта, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Аталанта в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов гостила у Аякса и добыла минимальную победу.

Подобный результат позволил "бергамаскам" удержаться на второй позиции в группе и выйти в плей-офф турнира.

Обзор матча:

Аякс — Аталанта 0:1
Гол: Муриэль, 85

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Мартинес (Тимбер, 90+2, Альварес, 90+6), Тальяфико (Хунтелаар, 64) — Клаассен, Лабьяд (Эккеленкамп, 64), Гравенберх — Антони, Броббей (Промес, 46), Тадич.

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс (Паломино, 79) — Гомес, Сапата (Муриэль, 85).

Предупреждения: Гравенберх, Тальяфико — Хатебур, Фройлер.

На 79-й минуте был удален Райан Гравенберх (Аякс) (второе предупреждение). 

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