Аталанта отстояла путевку в плей-офф благодаря минимальной победе над Аяксом

Судьбу последней путевки в следующий раунд Лиги чемпионов от группы D предрешил точный удар Луиса Муриэля во втором тайме (1:0).

Проблемы команд-участниц группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, из числа тех, кто еще имел какие-то нерешенные турнирные задачи перед шестым туром, были обусловлены их собственными ошибками, которые были допущены в важный момент.

Судите сами, кто мешал бергамаской Аталанта обыграть в домашних условиях датский Мидтьюлланд (1:1), после чего отправится на гостевую игру против амстердамского Аякса уже в качестве полноправного участника плей-офф. Ровно такие же вопросы могли быть заданы и в адрес "аяксидов", вот только противостояли они английскому Ливерпулю, что серьезно усложняло задачу (0:1).

Неделя была у команд на работу над ошибками, вот только подопечные Эрика тен Хага на минувших выходных были вынуждены тратить силы на неудачный уход от домашнего поражения в игре против Твенте (1:2), а коллектив Джан Пьеро Гасперини, так и вовсе, стал заложником погодных условий, в результате чего остался без игры на выезде против фриульского Удинезе.

Оставалось только понять, на пользу ли этот фактор пошел "Богине", или же сбил и без того шаткий тонус команды. Во всяком случае, за эту неделю успел восстановиться после COVID-19 украинский полузащитник Руслан Малиновский, но эта история касалась больше нашего внутреннего рынка.

Команды крайне тяжело выглядели по ходу первого тайма под давлением ответственности за результат. Коллектив Гасперини, так и вовсе, нанес в сторону чужих ворот лишь один удар за первую половину, что стало рекордно низким показателем за время их выступлений в главном клубном турнире Старого Света. Не был при этом агрессивен и коллектив хозяев поля, хотя, казалось бы, им-то точно необходимо было обеспечивать положительный голевой баланс в этой встрече.

Пресная игра продолжалась и после перерыва, но время поджимало "аяксидов", от чего они только сильнее начинали нервничать при случайных неудачах в действиях на чужой половине поля. Ближе всего к голу команда тен Хага была на 74-й минуте, однако Дэви Клаассен будет в кошмарах вспоминать свой удар прямиком в голкипера Голлини с левого фланга штрафной, после передачи пяткой от Эккеленкампа. Его команда заплатила за эту осечку слишком дорогую цену.

На 79-й минуте полузащитник хозяев Райан Гравенберх совершил отмашку в левом фланге обороны против Алехандро Гомеса, за что увидел перед собой второе предупреждение, оставив свою команду в меньшинстве. Как раз незадолго до этого эпизода Гасперини выпустил главного джокера со скамейки в лице нападающего Луиса Муриэля, которого уже через несколько минут вывел передачей от центрального круга на свидание с голкипером Ремо Фройлер. Колумбиец на скорости обошел голкипера Онана, после чего ударом по пустым воротам вывел свою команду в следующий раунд.

Финальная обстановка в квартете D имеет следующий вид: первым, как и было известно ранее, стал английский Ливерпуль, компанию в плей-офф Лиги чемпионов ему составит бергамаская Аталанта, амстердамский Аякс расположился на третьей строчке, а датский Мидтьюлланд замкнул турнирную таблицу данной группы.Аякс —0:1Муриэль, 85Онана — Мазрауи, Схюрс, Мартинес (Тимбер, 90+2, Альварес, 90+6), Тальяфико (Хунтелаар, 64) — Клаассен, Лабьяд (Эккеленкамп, 64), Гравенберх — Антони, Броббей (Промес, 46), Тадич.Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс (Паломино, 79) — Гомес, Сапата (Муриэль, 85).Предупреждения: Гравенберх, Тальяфико — Хатебур, Фройлер.На 79-й минуте был удален Райан Гравенберх (Аякс) (второе предупреждение).