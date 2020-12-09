Малиновский начнет игру против Аякса на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сыграют амстердамский Аякс и бергамаская Аталанта.

Амстердамский Аякс или бергамаская Аталанта? На вопрос о том, какая из этих двух команд представит квартет D в плей-офф Лиги чемпионов, а какая отправится в Лигу Европы, предстоит узнать ответ уже в ближайшем будущем.

На поле Йохан Кройф Арены главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини выпустил схожий состав на предыдущий матч команды против датского Мидтьюлланда (1:1), с тем лишь отличием, что в пару форвардов к Алехандро Гомесу отправится Дуван Сапата, а не Луис Муриэль. Отмечаем также и большое событие для украинского футбола — Руслан Малиновский вернулся в обойму команды, после перенесенного заражения коронавирусом COVID-19.

У амстердамцев, по сравнению с игрой против Ливерпуля (0:1), замен наблюдается больше. Мартинес заменит в центре обороны Блинда, Лабьяд сыграет в центре поля вместо Альвареса, а на острие атаки выступит Броббей, который сменил Давида Нереса.

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Мартинес, Тальяфико — Клаассен, Лабьяд, Гравенберх — Антони, Броббей, Тадич.

Запасные: Стекеленбург, Котарски, Тимбер, Альварес, Клайбер, Хунтелаар, Промес, Ренсх, Эккеленкамп.



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс — Гомес, Сапата.